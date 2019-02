Motores Nuno Madeira de Fiesta R5 no Rali Serras de Fafe Por

Nuno Madeira vai disputar o Rali Serras de Fafe, primeira prova do Campeonato de Portugal da especialidade, aos comandos de um Ford Fiesta R5.

O piloto da SGS Car Racing, habitual concorrente do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, ‘muda a agulha’ para alinhar num evento onde vai contar com um navegador experiente, também ele oriundo do TT nacional, Filipe Serra.

Acresce a esta participação o facto da SGS Car ser concessionária Ford, pelo que a opção pelo Fiesta R5 foi uma opção natural. Isto apesar de em termos de objetivos Nuno Madeira não traçar grandes objetivos.

“Parto para este rali sem grandes expetativas em termos de resultados pois não vou ter oportunidade de testar o Ford R5 com o tempo que julgo ser necessário para conhecer o carro. Vou treinar dois dias antes da corrida e tenho noção que não será suficiente. Ainda assim, sei que vai ser uma boa prova em troços fantásticos e acima de tudo quero-me divertir e desfrutar ao máximo desta oportunidade”, revelou o piloto da SGS Car.

O Rali Serras de Fafe disputa-se nos dias 22 e 23 de fevereiro e terá início, desportivamente, na tarde de sexta-feira, com a dupla passagem por um dos troços da zona de Fafe, onde às 21 horas está previsto realizar-se a Fafe Street Stage que terá uma extensão de cerca de dois quilómetros. No sábado, estão previstos cinco troços, sendo três disputados de manhã e dois à tarde, com duas passagens para cada. A competição contará com um total de cerca de 125 quilómetros de provas de qualificação.