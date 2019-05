Motores Nuno Madeira confiante para Reguengos Por

Nuno Madeira parte confiante para a Baja TT Capital dos Vinhos, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno que no próximo fim de semana se disputa no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Aos comandos do KIA Sportage TT preparado pela SGS Car, o piloto, campeão nacional de TT em 2016, quer confirmar a rapidez evidenciada nas provas anteriores – as bajas do Pinhal e de Loulé – onde também foi acompanhado pelo experiente navegador Filipe Serra.

Foto: AIFA

Na prova alentejana Nuno Madeira quer confirmar a rapidez com a obtenção de bons resultados. O que está determinado a conseguir: “É com enorme motivação que vou correr naquela que é a terceira ronda do Campeonato. Falta Reguengos, Idanha-a-Nova, Douro e Portalegre até chegar ao final da temporada e continuo empenhado em tentar cumprir o objetivo a que me propus”.

“Esta é uma prova muito ao meu jeito. Gosto das pistas alentejanas, muito rápidas. O KIA Sportage é hoje um dos melhores carros do nosso Campeonato, e seguramente nos vai levar ao lugar que desejamos e merecemos”, afirma ainda o piloto SGS Car ciente das dificuldades que pode encontrar em Reguengos, mas também do seu valor.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca desportivamente no sábado, dia 25 de maio, em que se disputa a primeira etapa. Ao prólogo de 7,25 km que se realiza de manhã, segue-se o primeiro setor seletivo de 151 km, a percorrer pelos concorrentes auto da parte da tarde. No domingo cumpre-se a segunda etapa com mais uma passagem pelo troço de 151 km cronometrados.