Motores Nuno Guimarães lidera ‘ofensiva’ da NJ Racing no Campeonato de Montanha Por

Nuno Guimarães é, porventura, a face mais ‘visível’ da NJ Racing, a equipa de Peso da Régua formada para enfrentar o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto duriense aposta novamente no competitivo Silver Car S2, numa formação que passou a incluir quatro pilotos em vez dos três da época passada.

Um projeto ambicioso para todos os elementos da NJ Racing, como admite Nuno Guimarães: “Estou ansioso que comece a época. Foi ambicioso o investimento feito na aquisição do Silver Car S2 e estou pronto para a necessária adaptação a uma máquina bem mais competitiva do que a que tinha”.

O piloto quer “lutar por objetivos mais altos” na temporada que se inicia dentro de dias em Murça. “Não mudei de carro para me contentar com o nível de resultados que tinha, mesmo tendo sido sempre muito bons. Agora quero trabalhar para lutar pelos pódios”, assume.

A novidade na NJ Racing é António Rodrigues. Também ele trocou a ‘montada’ em que se estreou em 2019 – o Mitsubishi Evo IV – para competir este ano com um Silver Car Evo 05. Será, no seu entender, um ano “de aprendizagem, pois é pouca a minha experiência e o protótipo que conduzo exige muito de nós, tendo de ser feita uma adaptação que leva o seu tempo”.

Mesmo assim, o piloto parte “confiante, pois as provas que fiz em 2019 foram muito animadoras quanto à minha capacidade”. E reitera: “Quero, com cautela, ir evoluindo e lutar por um lugar permanente no TOP10. É uma enorme felicidade por fazer da NJ Racing. É uma fantástica equipa, onde já tinha muitos amigos e vou dar tudo para merecer a confiança que em mim depositam”.

Já nos Turismos a equipa de Peso da Régua ‘ataca’ com Nuno Pinto no Mazda MX5 e com João Guimarães em Peugeot 206 RC. Este sente-se “entusiasmado por mais uma época a competir e, sobretudo, por ver a equipa a elevar o patamar dos meios logísticos e da capacidade de comunicação, como tanto merecem os nossos patrocinadores”.

Para Nuno Pinto um dos aliciantes vai ser ter o seu colega de equipa João Guimarães como “adversário na luta pela vitória no grupo”, e acrescenta: “A exemplo do que sucedeu em 2019, vamos dar tudo e que ganhe o melhor.

O piloto do Mazda parte para a época limitado, pois ainda está a recuperar de uma lesão, mas tem esperanças “em recuperar totalmente, esperando que este problema” não o afete ao longo do ano”.