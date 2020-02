Motores Nuno Guimarães de Silver Car no Campeonato de Portugal de Montanha Por

Nuno Guimarães fez uma forte aposta no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020 ao trocar o BRC que tripulou na época por um Silver Car.

Para concretizar os planos de lutar pelo título o piloto da Régua deslocou-se a Barcelona a fim de conseguir um substituto para o BRC CM02 com o qual competiu durante mais de uma década.

O antigo campeão Paulo Ramalho, já falecido, chegou mesmo a gracejar ao afirmar que qualquer dia o BRC de Nuno Guimarães correria nos clássicos. Mas as coisas agora mudaram e o piloto vai contar com uma ‘montada’ competitiva.

Mas adquirir o Silver Car em Espanha não foi fácil. “Tudo começou em dezembro quando vendi o BRC para a Madeira”, explica Nuno Guimarães, salientado: “Nessa altura ponderei se iri ou não adquirir nova viatura. Mas os meus filhos quase me obrigaram a comprar novo carro. Como sempre gostei do Silver Car S2 foi uma questão de procurar em Espanha e há cerca de 15 dias surgiu esta possibilidade de negócio, que felizmente se concretizou”.

O piloto foi a Barcelona, onde ‘fechou o negócio’ no dia seguinte a ter testado o carro: “Fomos lá buscar o carro, numa viagem de loucos, onde eu e os meus ‘manos de guerra’, João Guimarães e Nuno Pinto, fizemos 2000 quilómetros em 25 horas, mas valeu a pena”.

Este Silver Car S2 agora adquirido por Nuno Guimarães está dotado de um motor Suzuki K8, caixa sequencial, direção S3 e pesa apenas 450 kg, para uma potência perto dos 200 cv. A esta relação peso/potência junta uma aerodinâmica extremamente eficaz.

O piloto do Peso da Régua, conhecido no meio da montanha como ‘capitão’ depois de liderar a equipa portuguesa na edição 2018 do FIA Hill Climb Masters, precisa agora de tempo para a “adaptação a uma máquina infernal”, quando comparada com o seu anterior BRC.

Ainda assim Nuno Guimarães é prudente quanto aos objetivos para esta temporada: “Há muitos anos que não estreio um carro novo, pelo que este vai ser um ano de adaptação ao Silver Car, sendo o principal objetivo evoluir de forma positiva ao longo do ano e ganhar confiança no carro, para que na segunda metade do campeonato possa almejar a chegar à luta pelos pódios”.

“Espero evoluir como piloto e usar esta bomba para andar mais perto dos outros protótipos e, principalmente, conseguir afastar-me dos turismos mais rápidos. Com o BRC já me era difícil segurá-los”.

Recorde-se que o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group arranca já a 7 e 8 de março, com a Rampa Porca de Murça, organizada pelo CAMI.