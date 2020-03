Motores Nuno Araújo preparado para o “desafio” nos S1600 do ralicross nacional Por

Nuno Araújo parte muito motivado para a época 2020 do Campeonato de Portugal de Ralicross, que arranca já no próximo fim de semana em Sever do Vouga.

Para a nova temporada o piloto de Penafiel aposta novamente no Skoda Fabia da categoria S1600 do ENI/EQS Racing Team.

Evoluir e chegar aos pódios são os obetivos de Nuno Araújo para este ano: “Estou preparado para aquilo que sei ser um desafio muito duro, pois o alinhamento de pilotos e carros faz prever que, uma vez mais, a nossa categoria vai ser muito disputada, em todas as provas”.

Depois de uma época de 2019 “muito intermitente, pois a alguns problemas normais num projeto novo, ainda se juntou a minha pouca disponibilidade, por motivos profissionais”, o piloto penafidelense sente que “com muito esforço, muito trabalho e muita dedicação”, foi utilizado “o tempo de paragem entre campeonatos para” se trabalhar “arduamente no carro, estando convictos de que” irá ser competitivo.

O Skoda Fabia MKIII assim foi alvo de uma profunda intervenção na carroçaria e no motor, a cargo da Integra, bem como de uma melhoria significativa na eletrónica, dando-lhe uma competitividade acrescida.

Por isso, Nuno Araújo pomete “dar tudo na pista”, pois tem uma equipa que o “apoia de forma fantástica, para além dos patrocinadores, sem os quais seria impossível montar este projeto”, onde a vontade é “lutar corrida a corrida pelos lugares cimeiros e amealhar pontos em todas as rondas do campeonato para, no final, assaltar os lugares da frente da geral final”.

Na decoração do Skoda o dourado cedeu primazia à uma parceria feliz entre o azul e o amarelo. Esta escolha que resulta da homenagem que o quis fazer à comemoração dos 250 anos da elevação de Penafiel a cidade. “Nasci no concelho e vivo presentemente nesta cidade e é da maior justiça que eu transporte as cores desta efeméride, que tanto nos orgulha enquanto penafidelenses”, justifica.