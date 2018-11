Desporto “Nunca tive muitas dúvidas do envolvimento de Bruno de Carvalho”, refere Dias Ferreira Por

Em declarações à TSF, o advogado e ex-candidato à presidência do Sporting diz que só ficará surpreendido se o tribunal provar que Bruno de Carvalho foi o mandante do ataque a Alcochete. Dias Ferreira afirma que o envolvimento do ex-presidente no incidente nunca lhe suscitou dúvidas.

“Desde o princípio, nunca tive muitas dúvidas acerca do envolvimento de Bruno de Carvalho no assunto. Julgo que era uma situação, para mim, mais ou menos evidente”, refere, em declarações à TSF.

No entanto, o advogado e adepto do Sporting nunca acreditou que o presidente leonino fosse o mandante do ataque a Alcochete.

“Eu não estava muito convencido [dessa tese]”, salienta Dias Ferreira.

E revela que, se o tribunal provar que Bruno de Carvalho foi o mandante da ofensiva de 15 de maio, ficará “surpreendido”.

Oiça aqui a declaração de Dias Ferreira à TSF.