"Nunca pensei tanto na morte como desta vez", revela Dolores Aveiro

A mãe de Cristiano Ronaldo falou sobre o acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu a 3 de março de 2020, dia em “mudou tudo” na vida da matriarca do clã Aveiro.

“Deitei-me bem, sem sentir nada. Levantei-me para ir à casa de banho, cai e desmaei. Quando acordei tentei pôr-me em pé mas voltei a cair. Tinha o lado esquerdo todo apanhado. Mal via e tinha a boca toda torcida”, lembrou Dolores Aveiro.

Após ter derrotado dois cancros, a mãe de Cristiano Ronaldo admitiu que nunca havia “pensado tanto na morte como desta vez”, após o AVC: “Achei que ia acabar ali”.

Em conversa com Maria Botelho Moniz, no programa Dois às 10, da TVI, a matriarca do clã Aveiro confessou que nem se lembra de como foi parar ao hospital. “Apaguei”, assumiu, dando graças por “estar aqui”, depois de um dia que “mudou tudo”.

Quando acordou, Dolores tinha os quatro filhos à beira da cama. “Vi os meus filhos todos a chorar, custou-me bastante”, acrescentou Dolores, salientando que o mais difícil foi aguentar a dor do neto Cristianinho: “Ele quando me viu chorou tanto e disse ‘avó não morras’, aquilo cortou-me o coração”.

Ainda a recuperar do AVC, Dolores Aveiro faz agora fisioterapia duas vezes por semana. “Temos que lutar pela vida. Venha o que vier, estou pronta para o enfrentar”, finalizou.