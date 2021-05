Nas Notícias “Nunca me senti preso”, diz Carlos Cruz Por

Carlos Cruz continua a garantir que nada fez para ter sido preso no âmbito do processo Casa Pia e clama novamente por inocência, garantindo que vai continuar a lutar para que o seu nome fique ‘limpo’ na justiça.

Em conversa com Júlia Pinheiro, na SIC, Carlos Cruz admite que durante antes esteve “exposto”.

“Senti durante alguns anos que estava exposto, que era um alvo fácil a abater”, afirmou o antigo apresentador, deixando a garantia a Júlia Pinheiro de que o seu espírito livre não foi detido entre quatro paredes de um estabelecimento prisional.

“Nunca me senti preso. O que estava preso era o meu corpo. Só prenderam o meu corpo, ninguém conseguiu prender o meu espírito”, disse o antigo apresentador.

Apesar de já ter cumprido a pena de prisão que lhe foi decretado e estar agora em liberdade, Carlos Cruz continua a clamar por inocência.

“O que me move é a verdade, só, a declaração oficial de que eu não fiz nada a ninguém”, salientou Carlos Cruz.

Insistindo que está inocente, o ex-apresentador realça que quem o condenou também terá essa convicção.

“Eu sei que estou inocente. As pessoas que me acusaram sabem que eu estou inocente”, destacou Carlos Cruz, que foi condenado a seis anos de prisão por abuso de menores no âmbito do processo Casa Pia.