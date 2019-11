Fórmula 1 “Nunca mais vou esquecer este momento” confessa Pierre Gasly Por

A par com Alexander Albon – que foi eliminado devido a uma colisão com Lewis Hamilton – Pierre Gasly foi uma das sensações do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.

O francês da Toro Rosso obteve o melhor resultado da sua carreira na disciplina máxima do automobilismo ao terminar na segunda posição, atrás de Max Verstappen, que logrou o seu oitavo triunfo na F1.

Nunca, nem nos seus melhores sonhos, Gasly estaria à espera de subir ao pódio e muito menos como segundo classificado. Isto numa época em que foi obrigado a dar ‘um passo atrás’, regredindo da Red Bull Racing para a Scuderia Toro Rosso antes do Grande Prémio da Bélgica. “Nunca mais esquecerei este momento”, desabafou logo após a prova.

O piloto francês observou: “É apenas o melhor dia da minha vida. Quando criança sonhamos em chegar à Fórmula 1. E quando finalmente acontece torna-se no melhor dia da nossa vida. E depois sonha-se com o nosso primeiro pódio…”.

“Para dizer a verdade achei que não aconteceria depois de ter regressado à Toro Rosso para a segunda parte da época, mas continuei a trabalhar, tentando progredir e fazer progredir a equipa o máximo que podia, dizendo-lhes; ‘Ok, precisamos de tirar o melhor partido de todas as oportunidades que tivermos até ao final do ano. E hoje aconteceu”, sublinhou o sorridente Gasly.

O fim de semana do ‘dono’ do Toro Rosso # 10 começou de forma positiva, colocando-se no topo dos pilotos do meio do pelotão, e parecia que o máximo a que poderia aspirar seria a sétima posição final. Mas os problemas de Valtteri Bottas, que provocaram a primeira situação de ‘safety-car’ acabaram por jogar em seu favor. A colisão entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel ajudou-o a subir a posições a que não estava habituado e depois o desentendimento entre Albon e Hamilton fez o resto.

Ainda assim Gasly diz que o bom desempenho do seu monolugar também foi responsável para que estivesse no sítio certo na altura certa: “O carro esteve bom todo o fim de semana e penso que conseguimos extrair dele o que queríamos. Disse então; ‘Ok, se terminarmos novamente como os melhores dos ‘outros’ na corrida seria fantástico para nós. Por isso foi o que fizemos”.

“Durante toda a corrida tivemos um bom andamento. Controlei a diferença para os tipos atrás de mim, sempre com uma margem de segurança. Pude forçar o ritmo e mesmo no começo da corrida pude perceber que Albon e Charles (Leclerc) não se iam muito ‘embora’. Por isso penso que o carro estava a funcionar mesmo bem”, sublinhou o piloto de Rouen.

Pierre Gasly lembra: “Quando eles (as equipas da frente) começaram a lutar entre si, primeiro os Ferari, foi como: ‘Ok parece bastante semelhante ao Bahrain em 2018 com o quarto lugar. Depois soube que Lewis tentaria algo (com Albon)”..

Depois veio a subida ao pódio. Algo que o francês não saboreava desde as disciplinas de promoção: “Era algo que queria experimentar, especialmente na Fórmula 1. E estar em segundo entre Max e Lewis no meu primeiro pódio na F1 é simplesmente uma loucura, espantoso e realmente emocional para mim”.