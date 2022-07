Nas Notícias Números do Euromilhões de hoje, dia 22 de julho de 2022 Por

Veja os números do Euromilhões de hoje, dia 19 de julho de 2022. Está em jogo um jackpot de 230 milhões de euros em jogo.

O sorteio dos números do Euromilhões de hoje, sexta-feira, realizou-se há instantes, pelo que já pode saber se é dia de fortuna. A chave do Euromilhões de hoje abre um cofre com 17 milhões de euros.

O prémio desceu à escala mínima, depois de um apostador do Reino Unido ter conquistado o jackpot de 230 milhões, na passada terça-feira. No entanto, mesmo na escala mínima o prémio é sempre elevado.

Chave do Euromilhões de hoje

A combinação vencedora de hoje é composta pelos números 16, 18, 29, 32 e 50, e pelas estrelas 04 e 11.

Sorteio do Euromilhões de hoje

O PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora. Todavia, o leitor deve sempre confirmar as combinações sorteadas nas plataformas oficiais.

Se quiser consultar todas as chaves do Euromilhões, poderá visitar o nosso histórico de sorteios.