Mundo Números do Euromilhões desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023 Por

Fique a conhecer a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, naquele que é o primeiro concurso do ano do sorteio dos sorteios a nível europeu.

A combinação vencedora abre hoje um cofre com 27 milhões de euros. Verifique se começa bem o ano com o seu cofre recheado.

Há poucos momentos voltou a andar à roda a sorte de muita gente e foi conhecida a chave mágica.

Nesta terça-feira, a chave vencedora do Euromilhões é composta pelos números 20, 21, 29, 45 e 46 e pelas estrelas 3 e 10.

Agora que já conhece a chave vencedora, não se esqueça de confirmar o resultado nas plataformas oficiais.

Recorde-se que as chaves do Euromilhões que são publicadas pelo PT Jornal em última hora são realizadas após consulta de plataformas que seguem em direto o sorteio.

Confirme as chaves do Euromilhões

Ainda assim, os apostadores devem confirmá-las junto, por exemplo, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

De recordar também que os prémios de jogo de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento.

Se assim quiser, pode também consultar todas as chaves já divulgadas, anteriormente, nesta área do nosso PT Jornal. Aí irá encontrar todas as combinações vencedoras passadas.