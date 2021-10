Euromilhões Números do Euromilhões de hoje Por

Eis os números do Euromilhões de hoje, terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. Veja a chave sorteada e verifique se os 220 milhões de euros em jogo vão parar à sua conta.

Os números do Euromilhões de hoje, concurso que tem em jogo um jackpot de 220 milhões de euros, já são conhecidos. E nesta terça-feira realiza-se o sorteio 082/2021, relativo ao dia 12 de outubro de 2021.

A roda da fortuna ditou a combinação vencedora e a chave é composta pelos números 06, 13, 22, 45 e 49 e pelas estrelas 10 e 11. O PT Jornal publica as chaves do Euromilhões em última hora e primeira mão.

Veja a chave do Euromilhões de hoje:

Números: 06, 13, 22, 45 e 49

Estrelas: 10 e 11

Sorteio: 082/2021

Data: 12/10/2021

O PT Jornal publica esta informação após consulta de plataformas que acompanham o sorteio do Euromilhões em direto, mas o leitor deve confirmar as chaves do Euromilhões e de outros sorteios nos canais oficiais.

Números do Euromilhões de hoje, com 220 milhões de euros em jogo

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa divulga estes números mais tarde, assim como toda a informação relativa a premiados, em Portugal e no resto da Europa.

Poderá consultar no PT Jornal chaves anteriores e os códigos do M1lhão. Mas verifique as datas dos respetivos sorteios no topo do artigo, do lado esquerdo, e confirme sempre essa informação nas plataformas oficiais.

Por outro lado, não esqueça o leitor que todos os prémios de jogo de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos ao pagamento de imposto de selo, de 20 por cento. Esta regra aplica-se também ao M1lhão, ao Totobola, ao Placard assim como todos os outros sorteios realizados em Portugal.

Os valores anunciados nos prémios são sempre brutos e, nesse sentido, não refletem o prémio que um apostador realmente vai ganhar. Deste modo, se acertar nos cinco números e duas estrelas de hoje, terá de entregar ao Estado 44 milhões de euros.