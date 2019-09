Números do défice “totalmente alinhados” com objetivos do Governo – Centeno

O ministro das Finanças afirmou hoje que os dados das contas nacionais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística estão “totalmente alinhados” com os objetivos do Governo de um défice de 0,2 por cento para 2019, rejeitando a hipótese de revisão.

“Interpretamos estes números como estando totalmente alinhados com aquilo que são os nossos objetivos orçamentais para o ano. […] Nós não temos orçamentos retificativos, nós não temos que ir à Assembleia da República pedir mais dinheiro aos portugueses para pagar as despesas do Estado. Eu não pretendo fazer nenhuma revisão, este número que hoje conhecemos está alinhado e é completamente compatível com os objetivos do ano”, afirmou Mário Centeno em conferência de imprensa no Porto.

O défice situou-se em 0,8 por cento do PIB no primeiro semestre deste ano, em contas nacionais, abaixo dos 2,2 por cento registados no período homólogo, mas longe da meta para o conjunto do ano, de 0,2 por cento, divulgou o INE.

“No conjunto do primeiro semestre de 2019, o saldo das AP [Administrações Públicas] totalizou -789,3 milhões de euros, correspondente a -0,8 por cento do PIB [Produto Interno Bruto]”, informou o INE nas Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional.

O valor é inferior ao défice de -2,2 por cento registado em igual período do ano anterior.

O INE explica que, na comparação do primeiro semestre de 2019 com o mesmo período do ano anterior, “tanto o saldo em contabilidade nacional como o saldo em contabilidade pública registaram melhorias significativas”.

Contudo, a principal rubrica a penalizar o saldo orçamental até junho foram as injeções de capital e assunção de dívidas.