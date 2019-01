Número de turistas em todo o mundo aumenta 6% para 1,4 mil milhões em 2018

O número de turistas internacionais em todo o mundo atingiu 1,4 mil milhões no ano passado, mais 6 por cento do que em 2017, segundo estimativas da Organização Mundial do Turismo (OMT), hoje divulgadas.

Este aumento foi sustentado pelos turistas que se deslocaram para a Europa do sul (7 por cento), sublinha em comunicado o organismo das Nações Unidas sediado em Madrid.

Globalmente, o número de turistas que se deslocaram à Europa aumentou 6 por cento para 713 milhões de pessoas no ano passado.

O Médio Oriente, que continuou a recuperar, também foi um dos destinos que impulsionaram o crescimento, já que recebeu 64 milhões de turistas, mais 10 por cento do que no ano anterior.

África também registou um aumento de 7 por cento (10 por cento no norte de África e 6 por cento na África subsariana) para um total de 67 milhões de turistas.

A Ásia pacífico recebeu 343 milhões de turistas (+6 por cento) e o continente americano 217 milhões (+3 por cento).

Em 2019, a OMT aponta para um crescimento de 3 por cento a 4 por cento do número de turistas em todo o mundo.

“O crescimento do turismo nos últimos anos confirma que o setor é, atualmente, um dos motores mais poderosos do crescimento e do desenvolvimento mundial”, declarou o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, citado no comunicado.

Mas, “nós temos a responsabilidade de gerir de maneira duradoura para que esta expansão se traduza em benefícios reais para todos os países”, adiantou.