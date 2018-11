Mundo Número de mortos em ataque com carros-bomba em Mogadíscio sobe para 20 Por

A explosão de quatro carros-bomba junto a um hotel na capital da Somália, Mogadíscio, matou hoje pelo menos 20 pessoas e feriu outras 17, de acordo com os últimos números divulgados pelas forças de segurança somali.

Depois de três explosões em frente ao hotel, um quarto veículo foi detonado, atingindo os serviços de socorro que auxiliavam as vítimas.

As bombas rebentaram parte de uma parede do hotel Sahafi, localizado na periferia do departamento de investigação criminal da Polícia da Somália, segundo o capitão Mohamed Hussei.

Os danos das explosões, nomeadamente a do rebentamento de um carro-bomba junto de um miniautocarro, estão a dificultar a identificação de algumas das vítimas.

As forças somalis abateram quatro atiradores que se preparavam para invadir o hotel através de um buraco provocado pela explosão, acrescentou Hussei, citado pela Associated Press.

“Embora tenham falhado no acesso ao hotel, as explosões no exterior mataram muita gente”, afirmou o responsável.

“A rua estava repleta de gente e carros, os corpos estavam por todo o lado”, disse Hussein Nur, funcionário de uma loja, que sofreu ferimentos numa mão devido aos estilhaços, e que acrescentou que “os tiros mataram várias pessoas, também”.

O grupo extremista rebelde somali Al-Shebab reivindicou o ataque, de acordo com a estação de rádio do grupo, a Adalus.

Entre os mortos está o gerente do hotel Sahafi, encarregue do estabelecimento desde a morte do seu pai, em 2015, num outro ataque conduzido pelo mesmo grupo, disse o capitão Mohamed Hussei.