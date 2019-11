O número de vítimas mortais da colisão ocorrida hoje à tarde no IP 2, na zona de Vidigueira, subiu para três, com a morte de uma mulher no hospital de Beja, segundo fontes hospitalares e da GNR.

De acordo com as mesmas fontes, uma mulher, inicialmente considerada ferido grave, morreu já depois de ter dado entrada nas urgências do hospital de Beja.

Além de três mortos, a colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de passageiros no Itinerário Principal (IP) 2, provocou ainda três feridos.