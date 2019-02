Número de mortes por Ébola continua a aumentar na RDCongo e atinge as 488

Quase 500 pessoas morreram já na República Democrática do Congo (RDCongo) infetadas com o vírus Ébola, numa altura em que o número de contágios continua relativamente alto, mas há sinais encorajadores, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com os dados mais recentes da OMS, até 05 de fevereiro foram registados 789 casos de infeção com o vírus Ébola (735 confirmados e 54 prováveis), tendo sido registadas 488 mortes, mais 23 do que na última atualização feita pela organização.

O índice de mortalidade global atingiu os 62 por cento.

Até ao momento, 267 pessoas tiveram alta dos centros de tratamento de Ébola, passando a integrar o programa de monitorização da doença.

Na maioria dos casos registados, os doentes eram mulheres (58 por cento) e 30 por cento tinham menos de 18 anos.

Foram registadas cinco novas infeções em trabalhadores dos serviços de saúde nas regiões de Katwa e Kalunguta, elevando para 67 o número de profissionais infetados até à data.

As regiões de Katwa e Butembo continuam o epicentro do surto, concentrando 71 por cento dos casos registados nas últimas três semanas.

Entre 16 de janeiro e 05 de fevereiro, foram registados 119 casos de infeções pelo vírus Ébola em 13 zonas sanitárias.

De acordo com a OMS, a análise epidemiológica continua a apontar para a transmissão devido a práticas inadequadas de prevenção e controle da infeção, atrasos persistentes na deteção e isolamento de novos casos, mortes frequentes na comunidade e subsequente contacto com o falecido e contágio nas redes familiares e comunitárias, como principais impulsionadores da transmissão contínua da doença.

A OMS assinala que continuam a existir bolsas de resistência por parte das comunidades ao trabalho dos médicos, mas ressalta que as equipas de emergência continuam “comprometidas em fortalecer ativamente a confiança e a participação da comunidade em todas as áreas afetadas”.

“Estão a começar a observar-se melhoras tangíveis em Katwa e em outros lugares. A zona sanitária de Komanda ultrapassou recentemente o período de maior risco de transmissão, com o último caso registado em 11 de janeiro”, adianta a OMS.

A atual epidemia de Ébola é já a maior da história do país em número de mortos e contágios.

A RDCongo foi atingida nove vezes pelo Ébola, depois da primeira aparição do vírus naquele país africano, em 1976.

Em 1995, o Ébola provocou a morte a 250 pessoas na cidade de Kikwit, na província de Kwilu, no sudoeste da RDCongo.