Número de imigrantes em Portugal aumenta pelo quinto ano consecutivo

O número de imigrantes em Portugal aumentou em 2017 pelo quinto ano consecutivo, estimando-se que tenham entrado no território 36.639 pessoas para residir no país, mais 6.714 face a 2016, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por outro lado, o número de emigrantes diminuiu pelo quarto ano consecutivo, de acordo com os dados hoje divulgados.

As estatísticas demográficas referentes a 2017 revelam que 51 por cento do total de imigrantes permanentes são mulheres, 55 por cento tinham nacionalidade portuguesa, 38 por cento nasceram em Portugal, 47 por cento residiam anteriormente num país da União Europeia e 81 por cento eram pessoas em idade ativa (15 a 64 anos).

Já no que se refere aos que saíram de Portugal para residir no estrangeiro por um período igual ou superior a um ano (emigrantes permanentes), as estatísticas do INE registam que 31.753 pessoas o fizeram, menos 17 por cento do que em 2016 (38.272).

Do total de emigrantes permanentes, 69 por cento eram homens, 99 por cento tinham nacionalidade portuguesa, 71 por cento tiveram como destino um país da União Europeia e 95 por cento eram pessoas em idade ativa.

Segundo o INE, também o número estimado de pessoas que deixaram o país com intenção de permanecer no estrangeiro por um período superior a três meses e inferior a um ano – emigrantes temporários -, registou um decréscimo de 16,3 por cento relativamente a 2016, passando de 58.878 para 49.298 em 2017.