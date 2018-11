Economia Número de desempregados desceu 17,4 por cento em outubro Por

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 17,4 por cento em outubro face ao mesmo mês de 2017 e diminuiu 1,4 por cento face a setembro, para um total de 334.241 pessoas, revela hoje o IEFP.

De acordo com a Informação Mensal do Mercado do Emprego disponível na página do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2017 (-70.323 pessoas), contribuíram todos os grupos de desempregados, com destaque para os homens (-20,0 por cento), os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (-16,8 por cento), os inscritos há um ano ou mais (-23,3 por cento), os que procuravam novo emprego (-16,7 por cento) e os que possuem como habilitação escolar o 1.º ciclo básico (-22,2 por cento).

Já face ao mês anterior, a redução fez-se sentir, particularmente, nas mulheres, na procura de novo emprego, em inscrições com um ano ou mais e em habilitações de nível superior.

O desemprego jovem fixou-se nas 37,6 mil pessoas, um decréscimo homólogo de 21,7 por cento (menos 10,4 mil pessoas) e um acréscimo em cadeia de 3,6 por cento (mais 1,3 mil pessoas), “em linha com a tendência habitualmente observada no mês de outubro (o desemprego jovem aumentou entre setembro e outubro em nove dos últimos dez anos)”, refere o IEFP.

O desemprego de longa duração recuou 23,3 por cento na comparação homóloga, com um decréscimo de 46,5 mil pessoas inscritas há mais de 12 meses nos centros de emprego, situando-se nas 153,4 mil pessoas (menos 3,4 por cento face ao mês de setembro).

A redução homóloga do desemprego foi transversal a todas as regiões do país, destacando-se, com as descidas percentuais mais acentuadas, as regiões Norte (-19,4 por cento) e Alentejo (-21,3 por cento).

Face ao período homólogo, o desemprego diminuiu em todos os setores de atividade económica, com a maior redução a registar-se na indústria da madeira e da cortiça (-28,3 por cento), na construção (-27,6 por cento) e na fabricação de mobiliário, reparação de máquinas e equipamentos e outras indústrias transformadoras (-25,2 por cento).

Ao longo do mês de outubro, inscreveram-se nos serviços de emprego 52.693 desempregados, número inferior ao do mesmo mês de 2017 (-1.022 ou -1,9 por cento). Em relação a setembro deste ano, o volume de inscrições foi também inferior (-1.188; -2,2 por cento).

Por grupos profissionais dos desempregados registados no continente destacaram-se os trabalhadores não qualificados (25,1 por cento do total), os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores (19,3 por cento do total) e os especialistas das atividades intelectuais e científicas (12,3 por cento do total).

As ofertas de emprego recebidas ao longo de outubro totalizaram 12.833 em todo o país, número inferior ao mês homólogo de 2017 (-2.235 correspondente a -14,8 por cento) e acima do mês anterior (+769; +6,4 por cento).

As atividades com maior expressão nas ofertas de emprego recebidas (dados do continente) foram as imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio (17,9 por cento), comércio por grosso e retalho (11,5 por cento) e alojamento, restauração e similares (9,9 por cento).