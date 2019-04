Número de casos de rubéola em Macau sobe para 24

Pelo menos 24 casos de rubéola foram registados em Macau desde o início do ano, anunciaram na quarta-feira à noite os Serviços de Saúde do território.

Os últimos casos foram diagnosticados em dois residentes de Macau, ambos funcionários de um casino local. O seu estado de saúde é considerado estável, indicaram.

“Os Serviços de Saúde apelam a todos os profissionais de saúde, instituições de saúde, público e, em especial, grávidas não vacinadas com a vacina tríplice contra o sarampo, rubéola e parotidite (MMR) para tomarem as devidas precauções”, alertaram.

No passado dia 11, as autoridades confirmaram a existência de um surto epidémico de “pequena escala” no território.

Em 2018, ano em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o território livre do vírus, Macau registou apenas um caso.

“Há a possibilidade de ocorrer um aumento contínuo de casos de rubéola nos próximos dias, mas não há risco de transmissão comunitária de grande escala”, afirmaram as autoridades, informando que 75 por cento dos residentes possuem imunidade contra a doença.

A rubéola é uma doença transmissível aguda do trato respiratório e transmite-se sobretudo pelo contacto com as secreções do nariz e da garganta dos doentes.

Em novembro, a OMS anunciou que Macau, Austrália e Brunei passaram a integrar, com a Nova Zelândia e a Coreia do Sul, um grupo de cinco territórios, entre 37 países e regiões da região do Pacífico Ocidental, livres do vírus da rubéola.