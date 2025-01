Nas Notícias Número de casas vendidas em Portugal em 2024 cresce 27,7 por cento Por

Preços da habitação retomam valorização em 2024, fechando ano com subida homóloga de 11%

No último trimestre de 2024 foram vendidas 41.737 casas em Portugal Continental, segundo as estimativas da Confidencial Imobiliário.

A base desdes dados é o SIR – Sistema de Informação Residencial.

Esse resultado significa que o mercado de habitação encerrou o ano a transacionar 27,2% acima do final do ano anterior.

Nos últimos três meses de 2023 as vendas rondavam as 32.800 unidades, nível atingido após um ano de atividade em compressão.

Evolução dos preços da habitação por trimestre

O arranque de 2024 manteve a atividade trimestral abaixo das 32.000 unidades, registando ainda uma em ligeira descida trimestral (-3,1%).

Porém, desde o segundo trimestre que as vendas começaram a recuperar, acumulando três trimestres consecutivos de crescimento.

Esta dinâmica levou a que os últimos três meses de 2024 posicionassem as vendas 6,4% acima do trimestre anterior e 27,2% do trimestre homólogo.

Volume trimestral de vendas regressa a patamares antes da crise financeira

Outra nota de destaque é o facto de o mercado atingir para um volume trimestral de vendas superior a 40.000 unidades, regressando aos patamares mais elevados de que há registo desde a crise financeira.

No quarto trimestre de 2024, ficou a apenas 5,4% abaixo do pico de 44.150 casas transacionadas no quarto trimestre de 2021.

Em termos anuais, as vendas atingiram 148.434 unidades em 2024, de acordo com as projeções da Confidencial Imobiliário, exibindo um crescimento de 13,1% face ao acumulado de 2023.

Preços de venda da habitação em 2024

No que se refere aos preços de venda da habitação, o ano 2024 encerrou com uma subida de 11,0%, mantendo o ritmo de valorização de 2023, o qual ficou em 11,8%.

Este resultado não reflete, contudo, um ano homogéneo, tendo esse período sido marcado por dois momentos muito distintos.

Até julho, as variações mensais foram residuais, atingindo uma média de 0,6%, mas registando meses de variações praticamente nulas.

Em contraste, os meses de agosto a dezembro observaram uma intensificação da valorização, com a subida média mensal a passar para 1,3%, em reflexo da recuperação da procura num contexto de reiterada falta de oferta para venda.

O preço médio de venda da habitação em Portugal em 2024 foi de 2.573€/m2, conforme os dados do SIR – Sistema de Informação Residencial.