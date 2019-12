Número de barcos com migrantes a tentar entrar na costa inglesa está a aumentar

As autoridades britânicas anunciaram hoje um aumento do número de pequenos barcos de transporte de migrantes a partir da Europa para a costa inglesa, admitindo que já se registaram vários incidentes no sul do país.

“Estão a acontecer incidentes de pequenas embarcações na costa de Kent”, no sudeste de Inglaterra, referiu hoje o ministério inglês do Interior, ressalvando que serão dados mais pormenores “quando a situação estiver resolvida”.

A notícia surge num dia em que, segundo a televisão Sky News, mais de 60 migrantes terão sido intercetados por patrulhas navais britânicas e francesas no canal da Mancha e levados para Dover, na costa britânica.

Já no dia 04 de dezembro, 79 migrantes, incluindo várias crianças, foram resgatadas pelas autoridades quando tentavam entrar em Inglaterra, segundo dados oficiais.

O aumento do número de barcos com migrantes que querem entrar no Reino Unido está a acontecer apesar das condições atmosféricas adversas, com a chuva, frio e vento a aumentarem à medida que o inverno se aproxima.