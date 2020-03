Fórmula 1 Novos regulamentos da F1 só em vigor em 2022 Por

A atual situação vivida internacionalmente, que ainda não permitiu que a temporada de Fórmula 1 se iniciasse, fez com que as equipas votassem pelo adiamento dos novos regulamentos.

O que significa que as novas regras técnicas da disciplina só entrarão em vigor um ano depois do programado; 2022.

A decisão foi tomada pelas dez equipas do pelotão, que dada a atual impossibilidade de trabalharem para os novos regulamentos adiaram o fecho das suas fábricas de modo a permitir remodelar o calendário, já bastante afetado pela pandemia de coronavírus.

No entanto há ainda uma incerteza quanto à alteração das medidas das jantes a adotar em 2021, sendo que em termos aerodinâmicos os monolugares o ‘pacote’ exigido foi profundamente alterado e simplificado, pensado em termos de melhoria do espetáculo em pista, permitindo aos carros seguirem-se uns aos outros com mais facilidade.

Está também prevista a chegada de pneus de 18 polegadas, bem como uma padronização de vários componentes, numa lógica de redução de custos.

Mas haverá que esperar por 2022 para ver esta F1 do futuro em ação, aguardando que os construtores estejam presentes depois de avaliarem as consequências da pandemia de Covid-19.

Reunidas com os responsáveis da FIA e da FOM (F1) via videoconferência, as equipas puseram-se também de acordo para continuar a utilizar os seus chassis de 2020 em 2021, numa clara intenção de limitação de custos, muito embora continuem negociações para saber quais os componentes que poderão ser ‘cogelados’ no seu desenvolvimento.