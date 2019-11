Apresentações/Novidades Novo Volkswagen Golf apresentado mundialmente em Portugal Por

Portugal, mais concretamente a região do Douro, foi o cenário escolhido pela Volkswagen para a apresentação mundial da oitava geração do Golf.

Um modelo icónio da marca de Volfsburgo, que já mereceu uma primeira revelação estática na sede da marca na Alemanha, mas que só será apresentada oficialmente e com ensaios dinâmicos no nosso país.

Para além das imagens que já se conhecem do novo Golf, sabe-se que terá mais versões elétricas e híbridas e utilizará a uma evolução da plataforma anterior, chamada MQB Evo, que a Seat também vai usar no seu próximo Leon, a Audo novo A3 e a Skoda no Octavia.

Do que foi conhecido em Volfsburgo, percebeu-se a evolução da estética exterior e sabe-se que o habitáculo é mais minimalisra que o anterior, onde sobressai um novo painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, com ecrã multimédia central de 8,25 polegadas, sistema de ‘head-up’ display e compatibilidade com o sistema Amazon Alexa.

Será dotado de assistente de voz, capaz de tocar as músicas que pedir, ler notícias ou comunicar com dispositivos móveis a bordo, desde que sejam compatíveis com o sistema em causa. Este Golf de oitava geração estará sempre ligado à internet através de um cartão SIM, sendo que será o primeiro Volkswagen equipado com tecnologia C2RX, que permite comunicação entre veículos e infra-estrutura de trânsito até distâncias de 800 metros.

Em termos de motorizações, a de acesso será um 1.0 TSI de três cilindros, com 90 ou 110 cv. Estes poderão ser dotados com sistema mild-hybrid (48 cv) e com caixa automática DGS de sete velocidades.

Depois haverá um 1.5 TSi de 130 ou 150 cv, um 2.0 TSi com potências que podem ir até aos 300 cv. Sendo que do lado dos diesel haverá um 2.0 TDi com 115 ou 150 cv.

Nas alternativas amigas do ambiente destacam-se as híbridas plug-in; e Hybrid, com uma potência combinada de 204 cv de potência, e uma GTE elétrica, de 245 cv. Em ambos os casos o motor é o 1.4 TSI, associado a uma caixa DSG de seis velocidades. A bateria garante 60 quilómetros de autonomia.

Haverá também uma versão 1.5 TGI, a gás natural, para o novo Volkswagen Golf, que chegará ao mercado nacional em março de 2020.