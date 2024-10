Ciência Novo talk-show vem desvendar mitos e verdades sobre células estaminais Por

Investigadores da Universidade de Coimbra apresentam, a 9 de outubro, um talk-show para desvendar mitos e verdades sobre células estaminais. Chama-se Talk-Show: Stem Cells Rock! e pretende mostrar ao público como se faz investigação na área das células estaminais e a sua importância para a saúde do ser humano.

Através de diversos conteúdos artísticos e de momentos de conversa informais, este evento, que vai assinalar o Dia Internacional das Células Estaminais, quer desmistificar mitos e verdades sobre o tema junto de públicos de todas as idades.

A iniciativa vai contar com entrevistas, momentos de sátira, sketches teatrais e música, juntando em palco cientistas, artistas e comunicadores de ciência. O espetáculo sobe ao palco do Conservatório de Música de Coimbra na próxima quarta-feira, dia 9 de outubro, às 18 horas.

O evento é gratuito, mas sujeito a inscrição prévia em https://forms.gle/qjLgA1zNS58fPdW87. Vai contar com a participação especial do investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC-UC), docente de Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e Vice-Reitor da Universidade de Coimbra para a Investigação, João Ramalho-Santos.

Antes desta sessão aberta a todo o público, a equipa do projeto Talk-Show: Stem Cells Rock! vai apresentar o espetáculo no mesmo dia (9 de outubro) na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores (a ter lugar também no Auditório do Conservatório de Música de Coimbra) a uma plateia de estudantes do ensino secundário. Esta sessão vai contar com a participação especial do investigador do CNC-UC e investigador coordenador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Lino Ferreira.

As duas sessões têm como objetivo entender o impacto do formato talk-show para comunicar ciência e envolver adolescentes na área.

Sobre a escolha da temática das células estaminais para este espetáculo, o investigador do CNC-UC e do Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia (CiBB), Ricardo Neves, sublinha que “a perceção do público em geral é que as células estaminais são aquelas que se recolhem e preservam quando um bebé nasce, algo que fica muito aquém da realidade”.

“As células estaminais são muito mais do que isso: todos os nossos órgãos possuem células estaminais que permitem que o nosso corpo se renove e funcione diariamente da melhor forma. Quando há falhas neste processo, de renovação a partir de células estaminais, o corpo humano entra num processo de doença”, acrescenta o coordenador da iniciativa.

De forma a tornar este momento de partilha com o público mais acessível e divertido, o investigador revela que a escolha do talk-show – um estilo de programa que, em linhas gerais, é conduzido por um apresentador, que vai interagindo com diversos convidados – “permite criar diferentes momentos – como espaços de entrevista, sátiras aos momentos de marketing de produtos, sketches, momentos jocosos e dramáticos e música – que podem ajudar a explicar assuntos complexos de forma simples, combatendo alguma pseudociência”.

“Acreditamos que as várias personagens e momentos de interação – entrevistas, momentos teatrais e música ao vivo, com a participação de uma banda – que criámos para este espetáculo vão ajudar a perceber o vasto universo de investigação em células estaminais, e a sua importância, abordando diferentes sistemas e órgãos do corpo humano”, afirma Ricardo Neves.

“Além disso, procuramos também abordar assuntos como o nascimento, o desenvolvimento, a saúde e a morte, de uma forma leve e dinâmica, que prenda a atenção do espectador e que, ao mesmo tempo, o consciencialize para a importância de ter uma vida saudável”, acrescenta.

O projeto Talk-Show: Stem Cells Rock! foi um dos vencedores da 4.ª edição da iniciativa “Promoção da Cultura Científica”, promovida pela Universidade de Coimbra, através do seu Instituto de Investigação Interdisciplinar, para apoiar atividades de comunicação de ciência de cariz científico interdisciplinar e cultural que divulguem o conhecimento gerado na UC junto de públicos diversos.

É um projeto fruto de uma parceria do CNC-UC / CiBB com a Casa da Música, a Fábrica – Centro Ciência Viva de Aveiro e a Universidade de Aveiro. Conta ainda com o apoio da Sociedade Portuguesa de Células Estaminais e Terapia Celular.