Novo Renault ZOE é referência entre os elétricos

O novo Renault ZOE está a chegar a Portugal, com argumentos de preço de aquisição e exploração, que têm sido até agora os maiores entraves à expansão dos automóveis elétricos no mercado nacional

Conseguir adquirir adquirir um modelo animado apenas por baterias a menos de 24 mil euros é o feito conseguido pela proposta da marca do losango para a cidade. A isto acrescentando uma autonomia de 400 quilómetros.

Mais a mais, este ZOE está mais tecnológico e foi ‘refrescado’ exteriormente e interiormente. Linhas a que se juntam novos materiais, para mais conforto dos ocupantes. A estética do modelo da Renault é sublinhada pela secção dianteira, toda redesenhada, para uma nova grelha, duas entradas de ar em firma de guelra colocadas nas extremidades do novo pára-choques, novos faróis cem por cento LED com a famosa assinatura em ‘C’ e novos faróis de nevoeiro.

No habitáculo houve uma rutura com o que existia no anterior ZOE, desde o design aos materais, já para não falar dos acabamentos, equipamentos tecnológicos e até a posição de condução. Sobressai o quadro de instrumentos TFT de 10 polegadas, com funcionalidades e definições sem igual no segmento.

O ecrã tátil tátil multimédia de 9,3 polegadas surge como o centro tecnológico do Novo Renault ZOE, colocado em posição central, destacando-se pelas dimensões, bem como pelas aplicações e serviços conectados que disponibiliza, bem como forma intuitiva como se acede aos variados menus do mais evoluído sistema multimédia EASY-LINK.

Permite conectar um smartphone e replicar as suas aplicações, através dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Na funcional destacam-se agora novidades tecnológicas desenvolvidas pela marca, como o travão de estacionamento assistido, o carregador por indução de smartphones e a alavanca de velocidades eletrónica ‘e-shifter, que é comandada por um simples impulso.

A Renault investiu no isolamento acustíco deste novo ZOE, já que apesar apesar do motor R110 de 80 kW (equivalente a 110 cavalos num motor de combustão) também estar disponível, o novo Renault ZOE estreia o novo motor R135 de 100 kW.

Trata-se de um propulsor com uma potência equivalente a 135 cv. O que em termos de condução permitirá outra desenvoltura a este automóvel. Isso vê-se nos números anunciados; menos de 10 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h; enquanto para chegar dos 80 aos 120 km/h apenas precisa de 7,1 segundos. Ou seja, menos 2,2 segundos do que as versões com o motor R110.

Mas como a condução dinâmica não deve vir sem a correspondente segurança, a Renault dotou este seu novo ZOE com um vasto conjunto de tecnologias de ajudas de condução (ADAS), de que são exemplo: alerta de excesso de velocidade; sistema de travagem de emergência ativa; alerta de transposição involuntária de via; sistema de assistência na transposição involuntária da via; estacionamento mãos livres; radar de estacionamento dianteiro, traseiro e lateral; reconhecimento dos painéis de sinalização; comutação automática das luzes; alerta de ângulo morto e sistema de ajuda ao arranque em subida.