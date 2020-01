Apresentações/Novidades Novo Renault Captur chega mais equipado e mais espaçoso Por

Um SUV com tudo e mais alguma coisa parece ser a tendência atual do mercado automóvel e a Renault ‘responde’ agora com o lançamento de um novo Captur.

O modelo que é comercializado entre nós a partir do final desta semana tem no binómimo preço/equipamento o seu maior argumento.

Com uma estética renovada e 11 centímetros mais comprido e como mais distância entre eixos (2 cm) do que o seu antecessor, o novo Captur é pensado para ser ‘habitado’ pela família. Mais habitabilidade que também se faz com uma imagem mais cuidada, por dentro e por fora.

Os novo faróis LED – disponíveis de série em todas as versões – em forma de C alinham pelo design dos mais recentes lançamentos da Renault, numa linha estética que também se estende à secção traseira do novo SUV, que ostenta também uma nova grelha, novos pára-choques, novas proteções, vários elementos cromados e a pintura em dois tons.

No particular das cores disponíveis (que são 11), salienta-se os tons para o tejadilho, no caso da opção não recair na mesma cor da restante carroçaria, Preto Estela Laranja Atacama, Cinzento Highland e Branco Alabastro. As barras no tejadilho são um opcional, tal como o teto de abri semi-panorâmico.

O equipamento a bordo volta a ser a grande aposta da Renault, sobretudo ao nível da conectividade e condução, com destaque para o sistema multimédia Easy Link, que inclui um ecrã de 9,2 polegadas, e para o Multi-Sense, com personalidade de três modos de condução.

Este novo Captur possui também um painel de instrumentos digital em todas as versões, graças ao ecrã TFT, que na versão de 10 polegas inclui o sistema de navegação, permitindo consultar indicações do GPS sem tirar os olhos do painel central.

O bem estar a bordo deste novo SUV também se mede por outros parâmetros, como o posicionamento dos instrumentos ou a habitabilidade. E no novo SUV da Renault há mais funcionalidades no volante, uma nova alavanca de velocidades, comandos da climatização, colocados imediatamente abaixo do ecrã central, novos comandos tatéis e redistribuição das áreas para arrumação de objetos, nomeadamente uma área para o smartphone com carregamento por indução.

No interior do novo Captur também se destacam os bancos, com os dianteiros a serem mais envolventes, enquanto os ocupantes dos bancos traseiro – que continua a ser deslizante – dispõem agora de mais 17 milímetros para os joelhos.

O volume da bagageira tem mais 81 litros que no modelo anterior, elevando a capacidade total de carga para 536 litros, num habitáculo em que os ocupantes podem desfrutar de 18 configurações diferentes do ambiente a bordo e de colunas de som BOSE.

A bordo não faltam os mais avançados sistemas de segurança ativa, aliados a todo o “know how” da Renault no domínio da segurança passiva, permitiram ao Novo CAPTUR obter as 5 estrelas nos cada vez mais exigentes testes de segurança do organismo independente Euro Ncap.

O sistema de assistência à condução em trânsito e autoestrada resulta da combinação do regulador de velocidade adaptativo (com Stop & Go) e o sistema de assistência na transposição involuntária de via. Ativo entre 0 e 160 km/h, este equipamento está disponível nas versões TCe 130 EDC FAP e TCe 155 EDC FAP e será igualmente proposto com o motor E-TECH Plug-in.

Nas versões com os motores TCe 130 EDC FAP e TCe 155 EDC FAP, o regulador de velocidade adaptativo do Novo Captur está associado à função Stop & Go. Quando o fluxo de trânsito é intenso, se for necessário parar totalmente, o sistema pode imobilizar o automóvel, com toda a segurança, e retomar a marcha no tempo de 3 segundos, quando a circulação puder ser retomada. Se este período de 3 segundos for ultrapassado, o sistema requer uma ação por parte do condutor (pressão no botão do volante ou do pé no pedal de acelerador) para se reiniciar. Ao fim de 3 minutos de inatividade, o sistema desativa-se automaticamente.

O novo Captur surge no mercado nacional a partir dos 19.200 euros (sem custos administrativos) para a versão Edition One.