Motores Novo ‘recruta’ da Williams campeão de Fórmula 2 Por

George Russell sagrou-se campeão FIA de Fórmula 2 depois de ter conseguido a sua sétima vitória do ano este sábado no Abu Dhabi. Uma prova marcada por um acidente espetacular.

Nicholas Latifi não conseguiu arrancar no momento da partida e Arjun Maini não viu o monolugar do canadiano da DAMS e embateu violentamente neste. Vários pedaços de carbono voaram dos dois carros e mesmo o Diretor de prova da FIA, Charlie Withing, teve de se agachar com receio de levar com um apesar de encontrar na pequena cabine de onde controla as partidas.

Alex Albon, da DAMS, beneficiou da entrada do ‘safety car’ para recuperar posição após problemas no seu monolugar atrás do pelotão, mas não lograria terminar nos pontos. Russell viu-se superado por Nick de Vries na largada, mas depois de um desentendimento entre os dois fazer o britânico da ART ir às boxes, o holandês da Prema imitou-o duas voltas mais tarde.

Isso fez com o futuro piloto da Williams ganhasse vantagem, enquanto De Vries se viu superando por Artem Markelov e Luca Ghiotto, que beneficiaria de uma boa estratégia para recuperar e terminar no último lugar do pódio, apesar de uma paragem tardia nas boxes e uma penalização de cinco segundos por cortar uma chicane.