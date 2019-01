Mundo Novo plano para salvar menino que caiu no poço é a abertura de um túnel Por

Espanha continua presa ao salvamento de Julen, o menino de 2 anos que caiu num poço em Totalán, Málaga. Falhada a tentativa de extração de terra, a nova estratégia passa pela abertura de um túnel.

Os especialistas acreditam que a abertura de um túnel com cerca de 80 metros de comprimento permitirá às equipas de socorro chegarem ao local onde se encontra Julen.

A ideia passa por aproveitar a inclinação natural do monte, depois de, durante a noite, terem falhado as tentativas de alargamento do poço.

Mesmo com o recurso a maquinaria pesada, não foi possível extrair terra na quantidade e velocidade esperadas.

O menino caiu no poço no domingo à noite e desde então que não foram registados sinais de vida.

Uma primeira tentativa de obter um sinal da criança, com um telemóvel com a câmera e a lanterna ligadas, ficou bloqueada a cerca de 60 metros de profundidade.

Foi depois usado um robô, vocacionado para a monitorização de tubos e canalizações, que não conseguiu descer além dos 73 metros.

Sem que as autoridades o confirmem oficialmente, acredita-se que o poço deverá ter uma profundidade de 110 metros.