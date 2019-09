Apresentações/Novidades Novo Peugeot 208 eleito o melhor automóvel de passageiros Por

O novo Peugeot 208 recebeu o prémio ‘Eurostar 2019’ na categoria de Melhor Automóvel de Passageiros do Ano, atribuído pelo Automotive News Europe.

A nova proposta da marca de Sochaux para o segmento dos veículos utilitários foi assim distinguida por um galardão que desde 1998 premia figuras e projetos no setor automóvel.

O júri do Automotive News Europe elogiou o carácter inovador do novo Peugeot 208, nomeadamente pelo seu estilo distintivo, bem como a nova geração do Peugeot i-Cockpit, equipamento que associa um ‘head-up display’ 3D a uma ampla gama de ajudas à condução oriundas de segmentos superiores.

O novo 208 foi também distinguido pela sua nova plataforma, projetada para acomodar mecânicas de combustão e elétricas, sendo que este novo modelo da Peugeot assenta na mais recente geração de plataformas do Groupe PSA, a CMP (Common modular Platform).

Trata-se de uma plataforma modular em termos de dimensões e de tipos de motorização. A sua oferta multi-energias permite aos futuros clientes optar pelo tipo de mecânica que desejem: combustão (gasolina/diesel) ou elétrica. Esta nova plataforma ajuda a reduzir as emissões de CO2.