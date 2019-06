Fórmula 1 Novo motor para Daniel Ricciardo em Paul Ricard Por

A Renault decidiu colocar um novo motor de combustão interna (ICE) no monolugar de Daniel Ricciardo para o Grande Prémio de França de Fórmula 1.

Inicialmente a marca francesa tinha previsto surgir com o seu modelo B no Grande Prémio da Áustria, na próxima semana, mas agora decidiu antecipar essa estreia no caso do piloto australiano.

Nico Hulkenberg não usa já a nova versão do ICE já que isso o deixaria à mercê de uma penalização na grelha, que a Renault não deseja na prova onde a marca corre ‘em casa’. Para além do novo ICE Ricciardo vai contar no seu monolugar com o terceiro turbocompressor da temporada e uma terceira unidade híbrida (MGU-H).

“A especificação B representa um bom passo em frente no plano da performance. Nico receberá a evolução numa corrida posterior. Este novo ICE deverá ser lançado mais tarde, mas estamos adiantados e radiantes por podermos utilizá-lo este fim de semana no Castellet”, referiu Cyril Abiteboul, o diretor geral da Renault Sport Racing.

A Renault conheceu vários problemas com a fiabilidade do motor no começo da época, com uma biela partida particularmente penalizante no Bahrain no monolugar de Hulkenberg. A anterior evolução, introduzida em Espanha, visava sobretudo corrigir este defeito estrutural.