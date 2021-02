Nas Notícias Novo máximo nos cuidados intensivos e 258 mortes por covid-19 Por

Há um novo máximo em Portugal associado à pandemia de covid-19, com 904 doentes internados em unidades de cuidados intensivos.

No último período de 24 horas, foram registados 258 mortos e 6916 novos casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

O número de pessoas internadas desceu, pelo quarto dia consecutivo, estando agora 6412 pessoas hospitalizadas. Porém, subiu o número de doentes internados em cuidados intensivos, passando pela primeira vez a marca de 900.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, estão contabilizados 13 740 óbitos e 755 774 casos de infeção em Portugal.

Com 11 342 pessoas livres da doença nas últimas 24 horas,o total de recuperados ascendeu a 585 276.

Estão atualmente ativos 156 758 casos, com a região de Lisboa e Vale do Tejo a manter-se como a mais afetada, com 142 das 258 mortes e 3650 dos 6916 novos casos.