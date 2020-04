Apresentações/Novidades Novo Kuga PHEV é a nova proposta híbrida ‘plug-in’ da Ford Por

O novo Ford Kuga PHEV é a mais recente proposta híbrida da Ford para o mercado automóvel.

Uma variante híbrida de recarga externa, que se propõe ser a alternativa mais amiga do ambiente do novo SUV, que até agora estava apenas disponível em motorizações a gasolina, diesel e ‘mild-hybrid’.

No que à estética diz respeito, este Kuga mistura os principais elementos do Puma e do Focus, sendo relativamente ao primeiro isso é visível na secção dianteira e em relação ao segundo modelo isso é válido para a posterior.

Utilizando a mesma plataforma do atual Focus (a C2), o Kuga é uma proposta a ter em conta no concorrido segmento dos SUV médios, sendo que esta nova proposta PHEV o deixa mais perto do que é ambientalmente mais recomendável. Isto antes de chegar ao mercado o primeiro Sport Utility Vehicle da Ford totalmente elétrico; o Mustang Mach E.

A nova plataforma do Kuga também teve o intuito de conferir mais rigidez à carroçaria, que aumenta 10%, enquanto o peso é reduzido até 90 kg.

Relativamente ao antecessor cresceu nove centímetros em comprimento e 4,4 em largura, sendo que é mais baixo dois centímetros, o mesmo que aumentou na distância entre eixos. Valores que não tiveram apenas em mente o espaço a bordo mas também a aerodinâmica do conjunto.

No interior encontram-se vários elementos já conhecidos do Focus, embora com outros do Puma. A intrumentação com ecrã digital de 12,3 polegadas é um opcional, sendo o ecrã central destinado ao info entretenimento de oito polegadas e montado em posição elevada.

A cor da instrução digital muda de cor consoante o modo de condução selecionado – Eco, Comfort, Sport, Slippery e Off-Roadm, sendo que como opção há um sistema de projeção em frente do condutor.

Na variante da caixa de velocidades CVT há um comando rotativo entre os dois bancos dianteiros, num habitáculo suficiente para albergar cinco pessoas, ainda que por via da diminuição da altura os ocupantes do banco traseiro não devam ser muito altos.

O espaço de bagagem deste Kuga queda-se pelos 411 litros, menos 64 que nas restantes versões, devido à bateria adicional, perdendo neste participar para os seus rivais mais diretos no mercado.

Nesta versão PHEV o novo SUV da Ford o peso total é de 1844 kg, e deve-se em grande medida ao sistema híbrido, composto por uma bateria de 14,4 kWh, um motor elétrico e um carregador de bordo.

Esta variante do Kuga de recarga externa poderá, e deverá, ser a mais vendida em Portugal, muito por via dos incentivos fiscais, sobretudo os destinados a empresas.

Este novo SUV híbrido ‘plug-in’ junta um motor de quatro cilindros de 2,5 litros atmosférico de 164 cv a um motor elétrico de 130 cv, para um rendimento máximo combinado de 225 cv., associado a uma caixa de variação contínua (CVT) de seis velocidades. Ou em alternativa uma automática de oito.

A autonomia elétrica anunciada é de 56 km, o que é assinalável face ao que a concorrência direta propõe, sendo que a velocidade máxima é de 137 km/h. O suficiente para a cidade ou para a estrada nacional, já que em auto-estrada teremos de pensar naquilo que o propulsor a gasolina disponibiliza.

Em termos de desempenho são anunciados 9,2 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h e 201 km/h de velocidade máxima, sendo que este Kuga PHEV apenas é disponibilizado com tração dianteira. A integral fica reservada à motorização diesel mais potente.