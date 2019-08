Apresentações/Novidades Novo Hyundai Ioniq com cinco estrelas Euro NCAP Por

O novo Hyundai Ioniq – que chegará ao mercado nacional no último trimestre deste ano – obteve a classificação máxima nos testes de segurança do organismo Euro NCAP.

As três motorizações eletrificadas do modelo da marca coreana estão entre os automóveis mais segundos do seu segmento, sendo que foi premiado com as melhores classificações na proteção de passageiros adultos, crianças e peões.

O Ioniq distinguiu-se igualmente pelo seu equipamento de segurança de série e opcional, pelo sistema de segurança atova SmartSense, incluindo a possibilidade dos clientes ainda adicionarem um leque de outras opções de segurança.

A classificação cinco estrelas Euro NCAP foi atribuída ao Hyundai Ioniq nas versões Hybrid, Plug-in Hybrid e eElétrico.

Em termos de proteção de adultos e crianças, peões ou sistemas de segurança de apoio à segurança o novo modelo da marca coreana estabelece um novo padrão em todos os critérios e não apenas no seu segmento. Consegue-o mesmo na comparação com modelos de segmentos superiores.

Os sistemas de segurança passivos do Novo Hyundai Ioniq são apoiados pelo seu chassis leve, mas de elevada rigidez. Isso foi conseguido de várias formas, nomeadamente as jantes melhoradas e inovadoras, que garantem uma absorção ideal da energia gerada no impacto.

Na eventualidade de um acidente, um total de sete airbags protegerá os passageiros, incluindo um airbag adicional que protege os joelhos do condutor, ainda que o modelo coreano se distinga pela tecnologia SmartSense, que inclui sistemas que ativamente antecipam o potencial de risco de cada situação.

OAlerta de Colisão Frontal avisa o condutor, em situação de emergência, e trava o veículo automaticamente. O sistema é ativado quando outro veículo, um peão ou –no redesenhado Ioniq –um ciclista aparecem emfrente ao automóvel.

O sistema de segurança de série inclui ainda o Assistente de Manutenção à Faixa de Rodagem, que evita que o automóvel ultrapasse inadvertidamente afaixa de rodagem. Também não faltam dispositivos como o Detetor de Ângulo Morto e Avisador de Tráfego na Retaguarda estão disponíveis como opcional.