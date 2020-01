Apresentações/Novidades Novo Hyundai i10 um pequeno que se faz grande Por

A Hyundai acaba de lançar a nova geração do seu modelo de acesso à gama: o i10. Um automóvel com vocação citadina, de pequenas dimensões mas grande em muitos outros aspetos.

Com um design que se caracteriza por ser compacto, esta nova proposta da marca coreana – que chegará ao mercado no próximo mês de março – parece caracterizar a atitude apropriada para o segmento a que se destina, pois propõe espaço, conforto, baixo custo de utilização e tecnologia e conectividade.

No fundo com o novo i10 a Hyundai responde a anseios de jovens utilizadores, pois propõe mais por menos, com a atratividade que deve caracterizar um pequeno automóvel pensado para a cidade.

Chamam a atenção as grandes dimensões da grelha, que permitem incorporar luzes LED diurnas em formato redondo com estrutura interior do tipo favo de mel. Os pilares em forma de X identificam o modelo chamando a atenção para o logotipo i10, visível ao longe, que juntamente com as novas cores Dragon Red, Brass e Aqua Turquoise se destinam a cativar.

O habitáculo é espaçoso e moderno, enquadrando-se no design que vem caracterizando a mais recente gama da Hyundai, com uma decoração de grande tamanho no tablier e um padrão tridimensional que confere o estilo favo de mel da secção dianteira exterior.

Como se disse o espaço é uma das tónicas dominante deste novo i10, pois para além de cinco ocupantes viajarem sem problemas a bordo, possui uma bagageira com 252 litros de volume sem o rebatimento dos bancos traseiros, para além dos já ‘obrigatórios’ espaços para arrumo de pequenos objetos pessoais.

Embora a visibilidade para trás seja razoável, a Hyundai dotou este pequeno modelo urbano com uma nova câmara de visão traseira, muito útil em manobras de estacionamento.

Mas o equipamento vai muito para além disso, com ajudas à condução que incluem o ‘pack’ SmartSense, onde se inclui a Travagem Autónoma de Emergência, o Sistema de Controlo Automático dos Máximos, o Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem, o Alerta de Fadiga do Condutor e o Sistema de Informação de Velocidade Máxima.

Servida por ecrã a cores e comando por toque de oito polegadas – o maior do segmento – a conectividade abordo do novo i10 inclui funcionalidades como os protocolos Apple CarPlay e Android Auto, carregamento sem fios, e sistema de telemática Bluelink, que oferece benefícios significativos em termos de segurança de condução e antirroubo, bem como no controlo e na conectividade, tudo através de uma aplicação.

Em termos de motorizações o novo citadino da Hyundai surge disponível em duas motorizações. O primeiro é um bloco três cilindros MPi de 1,0 litros com 67 cv de potência, e o segundo um MPi de 1,2 litros de quatro cilindros com 84 cv, que podem estar acoplados a uma caixa manual de cinco velocidades ou a uma transmissão automática também de cinco velocidades (AMT).

O novo i10 é proposto a partir dos 12.200 euros, em campanha com financiamento Cetelem, ou a partir dos 14,500 euros.