Novo Honda Jazz inspirado pela tecnologia híbrida da Fórmula 1

O novo Honda Jazz, que será lançado no segundo semestre deste ano, vai contar com a inovação híbrida da marca criada para a Fórmula 1.

É a aplicação da pesquisa que a disciplina máxima do automobilismo automóvel é para a indústria automóvel, neste caso nos modelos de estrada da Honda, como é o caso do seu utilitário Jazz.

A mais recente unidade de potência na F1, denominada RA620H, utiliza um motor de combustão interna altamente eficiente de seis cilindros e 1600cc, combinado com um Sistema de Recuperação de Energia.

Os sistemas híbridos avançados reciclam engenhosamente a energia produzida pelos travões e gases do tubo de escape, de forma a gerar uma potência adicional para a aceleração e reduzir o turbo-lag.

O conhecimento que a marca desenvolveu ao trabalhar com a tecnologia híbrida até níveis de eficiência e potência ideais influencia a gama de motorizações híbridas avançadas e:HEV nos seus veículos de passageiros.

O mais recente modelo a beneficiar desta tecnologia é o Novo Honda Jazz. O seu sistema híbrido e:HEV recicla energia e aproveita-a para carregar a bateria e, desta forma, dar suporte à potência do motor para um desempenho forte sem interrupção entre os modos de condução e uma eficiência máxima.

Este sistema consiste em dois motores elétricos compactos, conectados a um motor a gasolina 1.5 DOHC i-VTEC, uma bateria de iões de lítio e uma transmissão fixa inovadora via uma unidade de controlo de potência inteligente, que trabalham harmoniosamente em conjunto para proporcionar uma resposta suave e direta.

Na maioria das situações de condução em cidade, a eficiência ideal é alcançada através de transições perfeitas entre os modos de condução EV Drive e Hybrid Drive. Para conduzir a velocidades elevadas, utiliza-se o Engine Drive, complementado por um pico de potência do motor de propulsão elétrica para uma rápida aceleração. No modo de condução Hybrid Drive, o excesso de energia do motor a gasolina pode ser redirecionado para recarregar a bateria através do seu gerador.

Em vez de utilizar uma transmissão convencional, o Novo Honda Jazz está equipado com uma transmissão variável contínua controlada eletronicamente (eCVT) para criar uma conexão única entre os componentes móveis. O resultado é uma suave transição de binário com uma sensação linear durante a aceleração em todos os modos de condução.