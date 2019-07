Apresentações/Novidades Novo Honda HR-V já chegou a Portugal Por

O novo Honda HR-V já chegou ao mercado nacional e alia uma estética renovada a motorizações mais dinâmicas e tecnologia evoluída.

Com um design mais apurado, o SUV da marca japonesa propõe mais versatilidade, pois foi pensado para uma utilização quotidiana multi-funções, adequando-se para as deslocações normais do dia-a-dia, mas também a umas escapadelas à rotina citadina.

Espaço e ergonomia foram prioridades da Honda na conceção deste novo HR-V, seguindo uma interpretação de design a que deu o nome de ‘Solide Wing Face’, combinando uma elevada estatura, estética sólida, sentido prático e segurança.

As curvaturas deste SUV são uma evolução de anteriores gerações, muito embora se aproxime muito mais de um ‘crossover’ do que propriamente de um ‘sport utility vehicle’.

Proposto com motorizações a gasolina – 1.5 i-VTEC de 130 cv, 1.5 i-VTEC Turbo de 182 cv – e diesel – 1.6 i-DTEC de 120 cv, o novo Honda HR-V surge disponível com dois tipos de transmissão – caixa manual de seis velocidades ou CVT (variação contínua) melhorada – nas versões a gasolina.

O interior reflete a tecnologia a bordo, quer se trate da mais básica versão Comfort, quer de outro nível de equipamento acima. A qualidade de construção, um habitáculo desportivo e envolvente e o sistema ‘Magic Seats são argumentos importantes neste novo Honda. O sistema de bancos permite uma série de configurações e permite otimizar o espaço a bordo.

Propondo sete anos de garantia e sete anos de assistência em viagem, o novo Honda HR-V é proposto a partir dos 25.550 euros, na motorização 1.5 e nível de equipamento Comfort. Uma proposta interessante que esperamos em breve conhecer de forma mais detalhada.