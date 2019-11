Novas Finais da Taça Davis começam na segunda-feira em Madrid com 18 nações

A primeira edição das Finais da Taça Davis arranca na segunda-feira, em Madrid, com a presença de 18 seleções e seis jogadores do top-10 do ‘ranking’ mundial de ténis.

Na Caja Magica, em Madrid, de 18 a 24 de novembro, as 18 seleções vão estar divididas em seis grupos de três equipas, com os vencedores das ‘poules’ e os dois melhores segundos classificados a qualificarem-se para os quartos de final.

Argentina, Austrália, Alemanha, Bélgica, Canadá, Cazaquistão, Chile, Colômbia, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia e Sérvia são as seleções que se apuraram para jogar em Madrid.

A primeira edição da renovada Taça Davis, que nasceu em 1900, vai reunir em Madrid, durante uma semana, alguns dos melhores jogadores do mundo, entre os quais seis do top-10 do ‘ranking’ ATP.

Rafael Nadal, que garantiu esta semana, em Londres, a liderança da hierarquia mundial até ao final do ano, vai comandar a nação anfitriã, e Novak Djokovic, segundo colocado, vai liderar a Sérvia.

O russo Daniil Medvedev, o italiano Matteo Berrettini, o espanhol Robert Bautista Agut e o francês Gael Monfils são os outros membros do ‘top-10’ com presença garantida na capital espanhola.

“Estou um pouco nervoso, embora saiba que vai correr tudo bem. Faltam poucos dias e foi um longo trajeto. Que seja um grande espetáculo de ténis e que a vitória se decida no encontro de pares da final, em três ‘sets’ e num ‘tie-break'”, comentou Gerard Piqué, futebolista do FC Barcelona e presidente da Kosmos, empresa que organiza a prova.

Já Albert Costa, antigo tenista e diretor do torneio, elogiou o nível do quadro competitivo e não hesitou em atribuir algum favoritismo a Espanha, que procurará suceder à Croácia na lista de vencedores da Saladeira de prata.

“Há seis jogadores dos dez melhores do mundo, com Nadal e Djokovic, mais [Andy] Murray, [Nick] Kyrgios. Vai estar muito aberta, acredito que há muitos . Talvez Espanha tenha mais opções por jogar em casa. Todos os países vão dar tudo em ‘court'”, avançou Costa.

Entre os principais ausentes estarão Roger Federer, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, uma vez que a Suíça, Áustria e Grécia não alcançaram o apuramento para as finais, e o alemão Alexander Zverev, por opção.