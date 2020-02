Motociclismo Nova Yamaha ‘pesou’ para Quartaro se manter com a marca Por

Fabio Quartaro adiantou que a decisão de se manter na ‘esfera’ da Yamaha por mais três temporadas no MotoGP teve muito a ver com a nova moto de 2020.

O francês de 20 anos vai ser companheiro de equipa de Maverick Viñales em 2021 e 2022 na formação principal da marca japonesa, em vez da equipa ‘satélite’ Petronas SRT que representa atualmente.

Em declarações ao jornal desportivo L’Équipe Quartararo disse que lhe foi proposto um lugar na equipa principal esta época, mas admitiu que precisou de mais tempo para decidir aceitar a proposta da Yamaha para as duas épocas seguintes, apesar de ter tido também ofertas da Ducati e da Suzuki.

“Uma questão de confiança pesou bastante na minha decisão de aceitar a oferta da equipa oficial para 2021 e 2022”, referiu o piloto da moto # 20 ao jornal desportivo francês, adiantando: “Quer comigo, quer com Maverick, a Yamaha acredita no nosso potencial. Desde o final de dezembro sinto que eles têm o desenho que continuemos a trabalhar juntos”.

“Hoje eles fazem um grande esforço para melhorar a sua moto. Penso que eles estão a olhar para o futuro. Fizeram-me compreender que me queriam mesmo. Hoje fazem um grande esforço para melhorar a sua moto. Analisei a proposta que recebi. Não respondi logo, mas disse a Yamaha mostrou a sua confiança, especialmente ao dar-me uma moto de fábrica já esta época. Além disso a Yamaha é uma moto que já conheço”, disse ainda Fabio Quartararo.

De referir que o piloto gaulês foi a grande surpresa da época passada, conseguindo sete pódios, seis ‘pole-position’ e bateu o consagrado Valentino Rossi no campeonato ao terminar no sexto lugar com 100 pontos. Foi também o melhor estreante, batendo Joan Mir.