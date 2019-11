Apresentações/Novidades Nova Volvo V60 Cross Country já chegou ao mercado nacional Por

A Volvo anunciou a chegada ao mercado português da sua nova V60 Cross Country. Uma carrinha vocacionada para percursos mais fora de estrada, sem perder a versatilidade de uma ‘station’ de utilização quotidiana.

Para permitir esta vertente de evasão, a Cross Country tem várias características que a diferenciam da V60 convencional, não apenas em termos estéticos mas também, e sobretudo, no que se refere à distância ao solo.

Esta Volvo é 75 milímetros mais alta do que a V60 ‘normal’, sendo que o seu chassis e suspensão foram pensados para realçar a sua capacidade ‘off-road’. O nome Cross Country não foi posto pir acaso, e é um conceito em que a marca sueca é pioneira, criou-o em 1997. Os trilhos da floresta acaba por ser um elemento em que se sente à vontade.

Para se poder movimentar bem em terrenos mais escorregadios a V60 Cross Country recorre às quatro rodas motrizes (AWD) e aos sistemas de controlo eletrónico de descida, controlo eletrónico de estabilidade e controlo de tração em curva.

Esta nova carrinha da Volvo tem por base a plataforma SPA (Scalable Product Arquitectura), utilizada nos modelos na gama 90 e 60, beneficiando, é claro, da mais recente tecnologia de segurança e sistema de info entretenimento. Entre eles destaca-se o galardoado Sistema de Segurança City Safety com travagem automática, capaz de evitar potenciais acidentes e reconhecer peões, ciclistas e animais de grande porte.

Mas também não é esquecida de série a função Pilot Assist, que na Cross Country oferece condução semi autónoma até 130 km/h em estradas devidamente marcadas. O condutor permanece responsável pela monitorização, supervisão e operação geral do veículo.

Em termos de info entretenimento, esta Volvo está dotada do Sensus Connect, compatível com Apple CarPlay, Android Auto e 4G. Este sistema é capaz de manter os condutores conectados independentemente da zona onde se encontrem. A carrinha vem também equipada com um intuitivo ecrã ‘touch’ que combina as funções do automóvel, navegação, conectividade e apps de entretenimento.

Em Portugal, a nova Volvo V60 Cross Country está disponível a partir de 57.937 euros na versão a diesel D4 (190 cv) e caixa automática geartronic de 8 velocidades.