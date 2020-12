Mundo “Nova variante” do SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido Por

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou hoje que foi identificada uma “nova variante” do SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

“Identificámos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudeste da Inglaterra. A análise inicial sugere que essa variante está a propagar-se mais rápido do que as variantes existentes”, revelou o ministro, ao falar aos deputados, na Câmara dos Comuns.

De acordo com Hancock, foram confirmados mais de 1000 casos de covid-19 provocados por esta variante, a maioria dos quais no sul da Inglaterra.

É nesta região que, nas últimas semanas, as taxas de contágio têm registado um aumento face ao resto do país.

“Nada sugere que esta variante possa causar complicações mais graves da doença e é altamente improvável que esta mutação não responda à vacina”, acrescentou o ministro da Saúde britânico.

O Reino Unido é o segundo país com o balanço mortal mais elevado, com 64 170 óbitos, de acordo com os dados mais recentes.