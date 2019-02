Nacional “Notícia do meu ‘susto de morte’ é manifestamente exagerada”, reage José Alberto Carvalho Por

José Alberto Carvalho esteve internado, no início de fevereiro, devido as suspeitas de ter sofrido um acidente vascular cerebral que não se confirmaram. O apresentador inspira-se em Mark Twain para reagir ao exagero de um alegado “susto de morte”.

De acordo com o jornal i e a revista TV Mais, o pivô e presidente do Comité Editorial da TVI foi ao hospital, no dia 1 de janeiro, por sentir uma forte dor de cabeça. Num primeiro diagnóstico, os médicos suspeitaram que o jornalista tivesse sofrido um défice neurológico compatível com um AVC.

José Alberto Carvalho foi então classificado como doente prioritário e sujeito a novos exames, noutra unidade do mesmo grupo hospitalar, que confirmaram… que tudo não passou de um susto.

Ainda de acordo com a revista, o ex-diretor de Informação da TVI sofreu um ataque de pânico, confirmado por um exame de ressonância magnética.

Já esta tarde, José Alberto Carvalho confirmou, pelo Facebook, estar bem de saúde, brincando com os rumores do “susto de morte”.

“Agradeço-vos a preocupação e o carinho que me têm manifestado nas últimas horas. (…) Achei melhor dizer-vos por esta via, adaptando a celebre tirada de Mark Twain, que é manifestamente exagerada a notícia do meu ‘susto de morte'”, escreveu.