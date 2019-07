Notas do 9.º ano descem a Português e Matemática volta à positiva

As médias dos alunos do 9.º ano nos exames desceram este ano a Português e a Matemática, voltando a uma média positiva, mas com uma taxa de reprovação ainda a rondar os 30 por cento, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Os exames de Matemática do 9.º ano registaram este ano uma classificação média de 55 por cento, correspondente a um nível 3, o primeiro nível positivo na classificação até ao 3.º ciclo, que varia entre 1 e 5.

Os 55 por cento de média este ano comparam positivamente com o ano anterior, uma vez que em 2018 a nota média foi de 47 por cento, ou seja, negativa, de nível 2.

Apesar da melhoria, a taxa de reprovação na disciplina está próxima dos 30 por cento: foi de 29 por cento este ano, melhor do que os 33 por cento em 2018.

Já o exame de Português registou uma nota média de 60 por cento, abaixo dos 66 por cento de 2018, mantendo-se o registo dentro do nível de classificação 3.

Apesar da média mais baixa, a disciplina registou este ano uma ligeira melhoria na taxa de reprovação, que baixou dos 6 por cento para os 5 por cento.

“Na prova de Português observou-se que cerca de 77 por cento dos alunos obtiveram uma classificação igual ou superior a 50 por cento, sendo que, na prova de Matemática, cerca de 60 por cento dos alunos obtiveram classificação igual ou superior a 50 por cento”, lê-se numa nota de imprensa do Júri Nacional de Exames que acompanha os dados divulgados hoje pelo Ministério da Educação (ME).

Segundo os dados, as provas finais do 3.º ciclo realizaram-se em 1.198 escolas em Portugal e no estrangeiro com currículo português.

A correção das 191.497 provas realizadas envolveu 3.830 professores classificadores do 3.º ciclo, mas em todo o processo estiveram envolvidos cerca de 10 mil docentes, incluindo vigilantes e secretariado de exames.