Norte-coreano atravessa fronteira para a Coreia do Sul, dizem autoridades

Um norte-coreano, que atravessou a fronteira inter-coreana, estava hoje sob custódia das forças de segurança da Coreia do Sul, anunciaram as autoridades da Coreia do Sul.

A identidade do norte-coreano e as razões pelas quais atravessou a fronteira não foram avançadas, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

De acordo com o exército sul-coreano, o homem foi encontrado na quarta-feira à noite quando se deslocava para sul, depois de ter passado a linha de demarcação na Zona Desmilitarizada (DMZ), na parte central da fronteira inter-coreana.

“A pessoa não identificada é um norte-coreano e a agência governamental competente está a interrogá-lo para saber como conseguiu atravessar a fronteira e porque motivo”, indicou, em comunicado.

A mesma nota acrescentou não ter detetado qualquer movimentação inabitual das tropas norte-coreanas ao longo da fronteira.

Mais de 30 mil norte-coreanos atravessaram a fronteira para a Coreia do Sul, desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53), de acordo com os dados oficiais de Seul.

As fugas pela DMZ são extremamente raras, e a grande maioria dos fugitivos escolhe deixar o país pela China, cuja fronteira com a Coreia do Norte é mais porosa.

Em novembro de 2017, um soldado do Norte conseguiu atravessar, sob uma chuva de balas, a linha de demarcação na aldeia de Panmunjon, onde estão posicionados a alguns metros de distância os exércitos das duas Coreias.