Norte-americana Caroline Marks vence prova da elite feminina do surf em Peniche

A surfista norte-americana Caroline Marks conquistou hoje o Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche, e subiu ao terceiro lugar do ‘ranking’ mundial, impondo-se na final à compatriota Lakey Peterson, número dois do mundo.

Caroline Marks, de 17 anos, dominou a final na Praia dos Supertubos e obteve uma pontuação total de 13,73 pontos, enquanto Lakey Peterson fez apenas 6,27 pontos.

A luta pelo título mundial está ao rubro, quando falta apenas uma etapa para terminar, com a havaiana Carissa Moore a manter-se na liderança antes do arranque última prova do ano, no Havai, mas agora seguida mais de perto pelas duas norte-americanas que hoje disputaram a final do campeonato de Peniche.