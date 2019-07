Motores Norbert Michelisz imparável na primeira corrida do WTCR em Vila Real Por

Norbert Michelisz confirmou o favoritismo que lhe era concedido pela ‘pole position’ ao vencer primeira corrida do fim de semana da da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real, obtendo o seu segundo triunfo da época.

O piloto húngaro da Hyundai arrancou bem e ‘pulou’ para o comando, procurando desde logo ganhar alguma vantagem sobre o seu companheiro de marca, Augusto Farfus, que manteve a segunda posição na primeira curva.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Enquanto Michelisz cimentava a sua liderança, Farfus viu-se cada vez mais pressionado por Yann Ehrlacher, que largando da terceira posição da grelha queria mais do que simplesmente subir ao pódio, tal como tinha nos tinha confidenciado momentos antes da partida.

A luta entre o brasileiro da Hyundai e o francês da Link & Co Cyan Racing foi aumentando de tom até Ehrlacher consumar a ultrapassagem com a altura em que fez a ‘joker lap’. A partir dessa altura o piloto gaulês consolidou a segunda posição, já que Michelisz estava já inacessível. Apesar de ser terceiro, o piloto de Curitiba alcançou o seu segundo pódio em duas provas seguidas.

Atrás dos três primeiros Rob Huff fez uma prova relativamente tranquila, procurando não cometer erros, mas sem conseguir fazer encurtar suficientemente a diferença para almejar mais do que a quarta posição final. Um bom resultado para o britânico depois de uma qualificação que terminara abruptamente com problema no seu Volkswagen Golf GTi TCR.

O top cinco foi completado por um terceiro piloto dos Hyundai i30N TCR, Nicky Catsburg, que durante grande parte da prova sofreu imensa pressão por parte de Aurelian Panis, o melhor dos pilotos dos Cupra TCR.

Infelizmente para Tiago Monteiro a corrida ficou comprometida por um acidente na quinta volta, quando seguia na sétima posição, ao envolver-se numa colisão com o veterano Gabriele Tarquini. Incidente que acabou por estragar a prova de ambos. Algo a que o piloto português atribui a uma infelicidade, pois aconteceu quando o italiano concluía a sua ‘joker lap’.

Classificação

1º Norbert Michelisz (Hyundai) 11 voltas

2º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) + 2,291s

3º Agusto Farfus (Hyundai) + 3,009s

4º Rob Huff (Volkswagen) + 3,538s

5º Nicky Catsburg (Hyundai) + 7,630s

6º Aurelin Panis (Cupra) + 8,437s

7º Johan Kristoffersson (Volkswagen) + 10,344s

8º Thed Bjork (Lynk & Co) + 11,349s

9º Yvan Muller (Lynk & Co) + 16,051s

10º Jean-Karl Vernay (Audi) + 17,248s