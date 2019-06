Motores Norbert Michelisz começa o fim de semana do WTCR a vencer Por

Norbert Michelisz venceu a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Nurburgring, onde Tiago Monteiro terminou ‘à porta’ dos pontos.

O húngaro da Hyundai BRC partiu de segundo mas foi mais lesto na largada do que Esteban Guerrieri, que largava da ‘pole position’.

Depois Michelisz foi-se afastando do argentino do Honda da Munnich Motorsport, que teria de se contentar com a segunda posição, enquanto atrás se viveu a luta mais animada da corrida.

Um melhor arranque permitiu a Frederic Vervisch colocar-se no terceiro posto após a partida, mas depois Néstor Girolami iniciou uma ofensiva ao belga do Audi da Comtoyou. Por várias vezes o argentino do Honda da Munnich atacou Vervisch, e este foi-se defendendo como podia, perdendo nitidamente em velocidade de ponta para o sul-americano.

Quando finalmente Girolami se conseguiu colocar ao lado de Vervisch e o conseguiu ultrapassar, veio de trás Robert Huff que conseguiu, numa manobra espetacular, ultrapassar ambos numa das longas retas do Nordeschleife.

O britânico da Sebastien Loeb Racing chegou a distanciar-se de Nestor de Girolami, que passou Frederic Vervisch mas que se manteve no quarto posto, mas depois o argentino conseguiu ‘recolar’ ao piloto do Volkswageon Golf GTi TCR.

Huff foi fechando bem todas as trajetórias, mas na última zona do longo traçado germânico Girolami voltou a colocar-se ao lado do adversário e, apesar de vários toques entre ambos em plena reta, conseguiu levar a melhor e garantir o último lugar do pódio, juntando-se assim a Michelisz e ao seu companheiro de equipa, que reforçou o comando no campeonato com a segunda posição conseguida.

Tiago Monteiro fez uma corrida em progressão, chegando mesmo a rodar nos pontos, no entanto na fase final não conseguiu resistir ao holandês Langveld e acabaria a corrida na 16ª posição.

Ainda assim o Honda Civic # 18 pareceu melhor do que em anteriores provas, e a partir do 14º lugar da grelha para as provas de amanhã um resultado nos pontos é um objetivo possível para o piloto português.