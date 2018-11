Insólito Noiva lê no altar mensagens trocadas pelo marido com amante Por

Uma noiva decidiu surpreender tudo e todos no altar e, no momento em que, por norma, se trocam votos de ‘amor eterno’ e lealdade para sempre, a mulher decidiu ler mensagens trocadas pelo marido com uma amante.

De acordo com a imprensa australiana, a mulher descobriu as mensagens na noite anterior ao casamento e decidiu humilhar o marido no altar, na hora da troca de votos.

“O meu telemóvel começou a vibrar intensamente quando estava no quarto de hotel. Era uma série de mensagens com capturas de ecrã de um número que eu não conhecia e que dizia ‘Eu nunca me casaria com ele. Tu casavas?'”, conta a mulher sobre as mensagens recebidas.

A noiva ficou triste e ainda foi aconselhada por amigos a desistir do casamento.

Porém, decidiu manter o que estava previsto até ao fim… ou quase.

E o quase foi o momento em que, sem que nada o fizesse prever, decidiu ler no altar as mensagens trocadas pelo marido com a amante.

O noivo, que viu serem tornadas públicas algumas mensagens com conteúdo mais ‘íntimo’, acabou por abandonar o casamento, enquanto a noiva ficou com os amigos a aproveitar a festa.

A identidade de ambos não foi revelada.