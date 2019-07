Motores Noah Monteiro estreou-se em pódios internacionais em Zuera Por

A subida ao pódio final de Noah Monteiro na categoria Micro foi o ponto mais alto da participação de quatro pilotos que a Skywalker Young Guns levou a Zuera (Espanha), para mais uma jornada do Rotax Max Challhenge.

O filho de Tiago Monteiro logrou a terceira posição numa prova muito disputada, mostrando uma rápida adaptação a uma concorrência de jovens adversários de outros países que nunca tinha enfrentado.

Noah, que vinha de uma vitória no Campeonato de Portugal de Karting, chegou a Zuera bastante motivado, e bem cedo mostrou a sua determinação em conseguir sair de Espanha com um bom resultado. Nas quatro corridas realizadas obteve dois segundos lugares, um terceiro e um sexto, que culmina com o terceiro lugar do pódio.

O jovem piloto do Porto registou ainda a volta mais rápida das duas últimas corridas, o que só contribuiu para que no final se mostrasse radiante: “Estou muito contente. Não esperava estes resultados num troféu tão competitivo como este e com tantos pilotos. Fiz corridas boas com muitas recuperações de posições. E chegar ao pódio foi mais um sonho tornado realidade”.

Da restante comitiva lusa em terras espanholas destaque para a evolução evidenciada por Rodrigo Seabra, que também alinhou na categoria Micro e que no final se traduziu pelo sexto posto.

Já Zdenek Chovanec não conseguiu transpor para resultados o excelente andamento evidenciado, devido a incidentes com adversários. O 11º lugar final na categoria Max não espelha aquilo que tinha mostrado em termos de ritmo, numa prova onde também deveria ter participado Lourenço Monteiro. Mas uma indisposição obrigou a que ficasse como espetador ao longo de todo o fim de semana.

Os pilotos da Skywalker Yong Guns entram agora num período de férias, para regressarem em setembro para o derradeiro confronto do Campeonato de Portugal de Karting, em setembro no Kartódromo de Baltar.