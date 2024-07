No verão é preciso ter olho para a saúde

Com a chegada da época mais quente do ano é comum nos concentrarmos na proteção da pele contra a radiação ultravioleta (UV), contudo os nossos olhos também precisam de cuidados.

A exposição ao sol pode trazer riscos significativos à saúde ocular, como danos à córnea, cristalino, pálpebras e até à retina. Portanto, é crucial adotar medidas de proteção adequadas para garantir que a saúde dos nossos olhos não fica esquecida este verão.

Um dos passos mais importantes é não se esquecer dos seus óculos de sol em casa, pois usá-los será a melhor estratégia para proteger a visão contra os raios UV. No entanto, deve lembrar-se que eles não são apenas um acessório de moda, mas sim equipamentos de proteção individual (EPI) que devem cumprir normas rigorosas de qualidade.

Certifique-se de que os seus óculos de sol têm a marca CE e uma categoria de transmissão luminosa que varia de um a quatro, conforme as normas ISO. Esses detalhes garantem que as lentes bloqueiam efetivamente a radiação UV, especialmente tendo em conta que as lentes escuras sem proteção UV podem dilatar a pupila, permitindo a entrada de mais radiação nos olhos, o que pode causar danos significativos.

A escolha das armações é igualmente importante. Elas devem ser grandes e bem ajustadas ao rosto para proteger os olhos e os anexos oculares, evitando a entrada de radiação pelas laterais. Se utilizar lentes de contacto, aconselha-se a utilização de lentes com filtro UV, que junto com os óculos de sol potenciam uma proteção adicional.

Antes de comprar óculos de sol ou lentes com filtro UV, também não se deve esquecer de consultar um optometrista. O profissional de Optometria é a pessoa indicada para aconselhar sobre as especificações técnicas e os parâmetros que os seus óculos devem ter para oferecer a melhor proteção para a visão.

Se já tem os seus óculos ou lentes escolhidas, saiba que a missão pela saúde dos seus olhos não termina aqui. Além deles, existem outras medidas que pode adotar para proteger a visão. Usar um chapéu de abas largas pode ajudar a bloquear a radiação UV direta, assim como aplicar protetor solar na zona peri-ocular é crucial, ainda que estes cremes não apresentam proteção contra a radiação UV indireta nos momentos em que o sol se encontra mais próximo do horizonte.

Deve também evitar a exposição solar durante os horários de maior intensidade de radiação UV, que geralmente ocorrem entre as 11h e as 17h. Sempre que possível, fique na sombra e mantenha os seus óculos de sol, mesmo em locais como a praia, onde a radiação pode ser refletida.

E quando o verão terminar não baixe as guardas, pois a radiação UV está presente nas quatro estações, podendo levar ao desenvolvimento de condições oculares graves, como cataratas e degeneração macular. Seguir medidas de proteção ocular durante todo ano será sempre a fórmula de sucesso para continuar com a saúde dos seus olhos em vista.